Иван Иванов се класира убедително за четвъртфиналите в Гентофте

Иван Иванов продължава силното си представяне на турнира на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставеният под №4 в схемата българин се класира за четвъртфиналите след убедителна победа над представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6:3, 6:0.

17-годишният талант имаше труден старт на двубоя, след като допусна пробив още в първия гейм, а малко по-късно изостана с 1:3. Българинът обаче реагира по отличен начин, спечели пет поредни гейма и обърна развоя на първия сет в своя полза.

След спечелената първа част Иванов не остави никакви шансове на съперника си. Той доминира изцяло във втория сет, не позволи на Йоргенсен да спечели нито един гейм и след час и 24 минути игра си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

В битка за място на полуфиналите Иванов ще се изправи срещу победителя от шведския сблъсък между квалификанта Самуел Ровай и Патрик Мункхамар.

По-късно днес участието си в турнира ще продължи и другият български представител - Пьотр Нестеров. Поставеният под №2 ще се изправи срещу нидерландския квалификант Оле Бредшнайдер в двубой от втория кръг.