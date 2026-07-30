Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Либерец

Антъни Генов приключи участието си в турнира на двойки от сериите ATP Challenger в Либерец (Чехия) с награден фонд от 97 640 евро. Българският национал за Купа „Дейвис“ и неговият партньор Чарлс Бари (Ирландия) отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от водачите в схемата Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна) с 4:6, 0:6.

Срещата продължи 58 минути, като поставените под №1 наложиха превъзходството си още от самото начало. След сравнително равностоен първи сет, испанско-украинският тандем доминира изцяло във втората част и не остави шансове на Генов и Бари.

Въпреки отпадането си на четвъртфиналите, българинът си тръгва от Либерец с 16 точки за световната ранглиста на ATP при двойките. В момента Генов заема 190-ото място в класацията на дуетите.

Освен ценните точки, 24-годишният тенисист заработи и 460 евро от наградния фонд на турнира.