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Алекс Де Минор стартира с победа защитата на титлата си във Вашингтон

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Спорт
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Световният №6 преодоля Стефанос Циципас в три сета и записа едва втория си успех срещу гърка в 14 двубоя

Алекс Де Минор стартира с победа защитата на титлата си във Вашингтон
Снимка: БГНЕС
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Поставеният под №1 Алекс Де Минор започна успешно защитата на титлата си на турнира от сериите ATP 500 във Вашингтон. Австралиецът се наложи над бившия №3 в световната ранглиста Стефанос Циципас с 6:4, 3:6, 6:3 след малко повече от два часа игра.

За Де Минор това беше едва втора победа срещу гръцкия тенисист в общо 14 официални срещи между двамата.

"Влизайки в двубоя, нямах твърде много очаквания. Беше бърз обрат. Радвам се, че намерих начин да победя в този труден мач. Не беше красив тенис, но направих достатъчно, за да изляза победител“, коментира австралиецът след успеха.

Той обърна внимание и на промяната в тактическия си подход срещу Циципас.

"Стефанос е невероятен играч от много дълго време. Ако не намериш бекхенда му, ще имаш сериозни проблеми. В миналото не сервирах достатъчно добре срещу него, но този път направих някои промени и те се оказаха успешни“, добави Де Минор.

С победата австралиецът достигна 60 успеха в турнири от категория ATP 500 от началото на 2023 година – най-доброто постижение сред всички тенисисти в този период. Освен това той вече има четири титли от тази категория.

В третия кръг Де Минор ще се изправи срещу своя сънародник Круз Хюит - син на бившия №1 в света Лейтън Хюит.

Сред останалите резултати във Вашингтон 19-годишният испанец Рафаел Ходар отстрани шампиона от 2015 година Кей Нишикори с 6:3, 6:2 и си осигури двубой срещу четвъртия поставен Лоренцо Музети. Италианецът елиминира квалификанта Александър Вукич след 6:3, 5:7, 6:3.

Напред продължи и третият в схемата Тейлър Фриц, който се наложи над поляка Камил Майхжак с 6:3, 6:4. Следващият му съперник ще бъде сънародникът му Алекс Микелсен, победил французина Адриан Манарино в два сета.

#ATP 500 във Вашингтон #Алекс Де Минор

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