Димитър Кисимов приключи участието си в Куршумлийска баня след оспорван двубой

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. 18-годишният българин загуби от италианеца Алесандро Белифемине с 1:6, 7:6(4), 3:6 след продължил три часа и 16 минути двубой.

Шампионът на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия през тази година започна трудно срещата и отстъпи убедително в първия сет.

Кисимов обаче показа характер във втората част, като успя да изравни резултата след спечелен тайбрек и да изпрати мача в решаващ трети сет.

В него италианецът нанесе решаващия удар в осмия гейм, когато реализира ключов пробив за аванс от 5:3. След това Белифемине не допусна изненада и затвори срещата при собствен сервис, за да се класира за четвъртфиналите.

Въпреки отпадането, Кисимов остави добри впечатления с борбения си дух, като успя да се върне в двубоя след тежко начало, но в крайна сметка не намери сили за пълен обрат.