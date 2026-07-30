БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за...
Чете се за: 01:37 мин.
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кисимов приключи участието си в Куршумлийска баня след оспорван двубой

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българският талант отстъпи в три сета на италианеца Алесандро Белифемине във втория кръг на турнира в Сърбия

димитър кисимов стартира победа сингъл юношите уимбълдън
Слушай новината

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. 18-годишният българин загуби от италианеца Алесандро Белифемине с 1:6, 7:6(4), 3:6 след продължил три часа и 16 минути двубой.

Шампионът на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия през тази година започна трудно срещата и отстъпи убедително в първия сет.

Кисимов обаче показа характер във втората част, като успя да изравни резултата след спечелен тайбрек и да изпрати мача в решаващ трети сет.

В него италианецът нанесе решаващия удар в осмия гейм, когато реализира ключов пробив за аванс от 5:3. След това Белифемине не допусна изненада и затвори срещата при собствен сервис, за да се класира за четвъртфиналите.

Въпреки отпадането, Кисимов остави добри впечатления с борбения си дух, като успя да се върне в двубоя след тежко начало, но в крайна сметка не намери сили за пълен обрат.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Димитър Кисимов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
5
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
6
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Български тенис

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Либерец
Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Либерец
Иван Иванов се класира убедително за четвъртфиналите в Гентофте Иван Иванов се класира убедително за четвъртфиналите в Гентофте
Чете се за: 01:32 мин.
Максимилиан Борисов приключи участието си в Питещи Максимилиан Борисов приключи участието си в Питещи
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Донски приключи на двойки в Сан Марино Александър Донски приключи на двойки в Сан Марино
Чете се за: 00:42 мин.
Димитър Кузманов изпусна аванс и приключи участието си в Самсун Димитър Кузманов изпусна аванс и приключи участието си в Самсун
Чете се за: 01:30 мин.
Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Болцано Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Болцано
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Млад шофьор е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище Млад шофьор е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация (СНИМКИ) Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация (СНИМКИ)
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Делото в Кочани: Часове наред продължава разпита на полицая от...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изтеглят заседналия круизен кораб в река Дунав (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Изваждат останките от мамут, открити край село Ряхово (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ