Франция ще загрее със Северна Ирландия преди Мондиал 2026

Националният отбор на Франция ще завърши подготовката си за световното първенство по футбол с контрола със Северна Ирландия.

Селекцията на Дидие Дешан ще бъде домакин на 8 юни в Лил. Съперникът им беше елиминиран от Италия в плейофите за Мондиал 2026 с 0:2 през март в Бергамо.

Преди това "сините" ще приемат тима на Кот д'Ивоар в Нант на 4 юни.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико в периода 11 юни - 19 юли и ще бъде излъчено по БНТ.

Селекционерът на световните шампиони от 2018 г. ще обяви състава на 14 май.

Френският тим ще отпътува за Щатите на 9 юни, където ще отседне в Бостън. "Петлите" ще тренират в частно бизнес училище, разположено на около тридесет минути път от центъра на Масачузетс.

"Сините" са в група I и откриват кампанията си с мач със Сенегал на 16 юни. Във втория си двубой се изправят срещу Ирак на 22 юни и приключват груповата фаза срещу Норвегия на 26-и.

Контролната среща със Северна Ирландия ще бъде десетата между двете нации, като Франция има шест победи и три равенства. Последният мач датира от 1999 г., когато в Белфаст французите побеждават с 1:0.