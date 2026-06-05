Бреел Емболо получи разрешение да пътува за САЩ за световното първенство

Нападателят на националния отбор по футбол на Швейцария - Бреел Емболо, получи разрешение да пътува за Съединените американски щати и ще се присъедини към останалия състав преди началото на световното първенство.

29-годишният швейцарец, който има 23 гола в 85 мача за страната си, не замина заедно със съотборниците си във вторник заради проблем със своята виза.

Нападателят на френския Рен е посетил американското посолство в Берн в сряда, преди да му бъде дадено разрешение да замине за страната, в която ще се проведат световните финали.

„Току-що бяхме информирани, че визата на Бреел Емболо е била одобрена. Следователно той ще може да пътува до САЩ. Очакваме да се присъедини към отбора в петък вечер“, написаха от футболната федерация на Швейцария.

Тимът, воден от селекционера Мурат Якин, ще започне участието си на Мондиал 2026 срещу Катар на 13 юни, а останалите отбори в група B са Босна и Херцеговина и домакините от Канада.