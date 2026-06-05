БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бреел Емболо получи разрешение да пътува за САЩ за световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Нападателят разреши проблемите с визата си.

Швейцария Брийл Емболо
Снимка: БТА
Слушай новината

Нападателят на националния отбор по футбол на Швейцария - Бреел Емболо, получи разрешение да пътува за Съединените американски щати и ще се присъедини към останалия състав преди началото на световното първенство.

29-годишният швейцарец, който има 23 гола в 85 мача за страната си, не замина заедно със съотборниците си във вторник заради проблем със своята виза.

Нападателят на френския Рен е посетил американското посолство в Берн в сряда, преди да му бъде дадено разрешение да замине за страната, в която ще се проведат световните финали.

„Току-що бяхме информирани, че визата на Бреел Емболо е била одобрена. Следователно той ще може да пътува до САЩ. Очакваме да се присъедини към отбора в петък вечер“, написаха от футболната федерация на Швейцария.

Тимът, воден от селекционера Мурат Якин, ще започне участието си на Мондиал 2026 срещу Катар на 13 юни, а останалите отбори в група B са Босна и Херцеговина и домакините от Канада.

Свързани статии:

Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария
Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария
Визови проблеми спряха нападателя да отпътува със своите...
Чете се за: 01:17 мин.
#Бреел Емболо #Световно първенство по футбол 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Футбол

Бенфика постигна споразумение с Марко Силва
Бенфика постигна споразумение с Марко Силва
Франция - Кот д'Ивоар 1:2: Раян Шерки - светлото петно ​​в мрака Франция - Кот д'Ивоар 1:2: Раян Шерки - светлото петно ​​в мрака
Чете се за: 06:00 мин.
Дешан за загубата от Кот д'Ивоар: Ако имахме нужда от събуждане, получихме го Дешан за загубата от Кот д'Ивоар: Ако имахме нужда от събуждане, получихме го
Чете се за: 03:15 мин.
Голмайсторът на Лудогорец Петър Станич отбеляза гол за Сърбия, но тимът загуби контролата с Мексико Голмайсторът на Лудогорец Петър Станич отбеляза гол за Сърбия, но тимът загуби контролата с Мексико
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България
Чете се за: 00:30 мин.
България гостува на Молдова с амбиции за победа след разочарованието срещу Черна гора България гостува на Молдова с амбиции за победа след разочарованието срещу Черна гора
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ