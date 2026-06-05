БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шакира ще пее на церемонията по откриването на световното първенство по футбол в Мексико

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази
шакира изнесе безплатен мегаконцерт плажа копакабана бразилия
Слушай новината

Колумбийската поп певица Шакира ще изпълни официалната песен на световното първенство по футбол „Dai Dai“ („Хайде хайде“) по време на церемонията по откриването на Мондиал 2026 в Мексико на 11 юни. БНТ ще излъчи шоуто на живо, както и всички мачове от шампионата.

Към Шакира ще се присъедини нигерийският изпълнител Бърна Бой, а двамата ще представят песента си за пръв път на живо на „Естадио Астека“ в церемония, която ще започне в 20:30 часа българско време, 90 минути преди първия съдийски сигнал за мача между Мексико и Република Южна Африка. Шоуто ще включва и сънародника на Шакира - Джей Балвин, както и южноафриканската певица Тайла.

Колумбийската изпълнителка ще бъде част и от първото по рода си шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол на стадион MetLife в Ню Джърси (САЩ) на 19 юли.

Мондиал 2026 е в САЩ, Канада и Мексико, а в него за пръв път ще участват 48 отбора.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Мондиал 2026 #Шакира

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Мондиал 2026

Ламин Ямал отново е най-скъпият футболист в света
Ламин Ямал отново е най-скъпият футболист в света
Цифрите зад световните първенства, част 3 Цифрите зад световните първенства, част 3
Чете се за: 04:20 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
40320
Чете се за: 24:45 мин.
Дидие Дешан е оптимист за състоянието на Уилям Салиба Дидие Дешан е оптимист за състоянието на Уилям Салиба
Чете се за: 01:45 мин.
Алжир шокира Нидерландия с победа насред Ротердам преди Мондиал 2026 Алжир шокира Нидерландия с победа насред Ротердам преди Мондиал 2026
Чете се за: 02:15 мин.
Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ