Шакира ще пее на церемонията по откриването на световното първенство по футбол в Мексико

Колумбийската поп певица Шакира ще изпълни официалната песен на световното първенство по футбол „Dai Dai“ („Хайде хайде“) по време на церемонията по откриването на Мондиал 2026 в Мексико на 11 юни. БНТ ще излъчи шоуто на живо, както и всички мачове от шампионата.

Към Шакира ще се присъедини нигерийският изпълнител Бърна Бой, а двамата ще представят песента си за пръв път на живо на „Естадио Астека“ в церемония, която ще започне в 20:30 часа българско време, 90 минути преди първия съдийски сигнал за мача между Мексико и Република Южна Африка. Шоуто ще включва и сънародника на Шакира - Джей Балвин, както и южноафриканската певица Тайла.

Колумбийската изпълнителка ще бъде част и от първото по рода си шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол на стадион MetLife в Ню Джърси (САЩ) на 19 юли.

Мондиал 2026 е в САЩ, Канада и Мексико, а в него за пръв път ще участват 48 отбора.