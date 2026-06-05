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Кот д'Ивоар шокира Франция по-малко от седмица до началото на Мондиал 2026

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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"Петлите" загубиха у дома с 1:2. Това бе първа победа в историята на Кот Д’Ивоар в съперничеството срещу Франция.

кот 39ивоар шокира франция седмица началото мондиал 2026
Снимка: AFP/Franck Fife
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Световният вицешампион Франция допусна изненадваща загуба с 1:2 от състава на Кот д'Ивоар в предпоследната контролна среща за двата тима преди началото на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

В Нант "петлите" откриха резултата в самия край на първото полувреме, когато Раян Шерки се разписа с фамозно изпълнение в 45-ата минута. Радостта на французите обаче не продължи дълго, тъй като непосредствено след подновяването на играта през втората част африканската селекция възстанови равенството благодарение на попадение на Гела Дуе в 53-ата минута.

Двубоят отиваше към равенство, но малко преди изтичането на редовното време гостите стигнаха до пълен обрат. В 84-ата минута Амад Диало прати топката в мрежата, с което подпечата победата за своя тим.

На стадиона в Нант имаше над 30 хиляди привърженици, които се събраха, за да направят изпращане на французите, като хореографията на запалянковците по трибуните бе посветена на селекционера Дидие Дешан. Това ще бъде неговият последен голям форум като наставник на “петлите”.

Националният отбор на Франция ще завърши подготовката си за световното първенство с контрола със Северна Ирландия. Селекцията ще бъде домакин на 8 юни в Лил.

"Сините" са в група I и откриват кампанията си с мач със Сенегал на 16 юни. Във втория си двубой се изправят срещу Ирак на 22 юни и приключват груповата фаза срещу Норвегия на 26-и.

#национален отбор на Франция по футбол

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