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Бенфика постигна споразумение с Марко Силва

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Спорт
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Португалецът ще замени Жозе Моуриньо на поста старши треньор

Снимка: БТА
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Бенфика постигна споразумение с Марко Силва да замени Жозе Моуриньо като старши треньор. Според ESPN, 48-годишният португалец, който напусна Фулъм тази седмица след пет години в лондонския клуб, се е съгласил на двугодишен договор с опция за още една.

Лисабонският клуб планира да направи официално съобщение следващата седмица, след президентските избори в Реал Мадрид. Очаква се Моуриньо да се завърне в испанския отбор, ако Флорентино Перес бъде преизбран.

Силва изведе Фулъм до Висшата лига в първия си сезон начело и след това затвърди мястото им в елита, завършвайки в средата на таблицата през всеки от последните четири сезона. През сезон 2024/25 Фулъм спечели 54 точки - най-добрият им резултат в елита досега.

Роденият в Лисабон специалист преди това е бил треньор на португалските клубове Ещорил и Спортинг, а също така е управлявал Олимпиакос, Хъл Сити, Уотфорд и Евертън.

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#ФК Бенфика #Марко Силва

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