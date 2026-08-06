Венсан Компани постави най-високата цел: Байерн ще преследва трофея в Шампионската лига

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани обяви, че голямата цел на германския шампион през новия сезон е спечелването на Шампионската лига. Белгийският специалист подчерта, че баварците ще преследват требъл, след като през миналата кампания триумфираха в Бундеслигата и Купата на Германия, но отпаднаха драматично на полуфиналите в най-престижния европейски клубен турнир.

"В момента бих казал, че целта ни е да спечелим Шампионската лига – няма никакво съмнение в това. Но през целия сезон ще повтарям, че трябва да сме концентрирани върху следващия мач. За да спечелим Бундеслигата, Купата и Шампионската лига, е необходимо целият състав да бъде здрав и в оптимална форма“, заяви Компани преди контролата срещу Астън Вила в Хонконг.

Белгиецът призна, че очакванията към Байерн винаги са максимални, а подобряването на представянето след рекордния минал сезон няма да бъде лесна задача.

"Подобрихме състава, но е трудно да надградиш, когато вече си постигнал толкова много. Не става дума само за трофеите, а и за броя на спечелените мачове и отбелязаните голове. Възможно е, но няма да бъде лесно“, коментира наставникът.

През миналия сезон Байерн постави нов рекорд в Бундеслигата със 122 отбелязани гола, подобрявайки собственото си върхово постижение от 101 попадения.

Компани коментира и ситуацията на вратарския пост, като потвърди, че ветеранът Мануел Нойер ще започне като титуляр в контролата срещу Астън Вила, въпреки че младият Йонас Урбиг ще продължи да получава възможности.