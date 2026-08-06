БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ започна лятната си подготовка с тежка загуба от Майорка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Испанският тим се наложи с 3:0 в първата контрола на европейския шампион, а Луис Енрике даде шанс на редица млади футболисти и дебютанти

псж започна лятната подготовка тежка загуба майорка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен стартира лятната си подготовка с поражение, след като загуби с 0:3 от Майорка в първата си предсезонна контрола. Двубоят се игра на стадион "Сон Моиш“ в Испания, а европейският клубен шампион използва срещата, за да даде игрово време на много млади футболисти.

Парижани започнаха по-активно и още в третата минута Хвича Кварацхелия беше близо до откриването на резултата, но ударът му беше спасен. Малко по-късно Ибрахим Мбайе разтресе напречната греда с мощен изстрел.

Въпреки доброто начало, Майорка откри резултата в 21-вата минута чрез Зито Лувумбо, а малко преди почивката Ян Виргили удвои преднината на домакините след добре организирана атака.

След подновяването на играта испанският тим стигна и до трети гол. Антонио Райльо се разписа с глава след изпълнение на корнер, оформяйки крайното 3:0 още в 50-ата минута.

Луис Енрике извърши множество промени през второто полувреме и даде шанс за дебют в първия отбор на няколко юноши, включително част от футболистите, спечелили Купата "Гамбардела“ през миналия сезон. Въпреки свежите сили ПСЖ не успя да намери път към вратата на съперника.

Следващата проверка за френския шампион е в събота, когато ще се изправи срещу Манчестър Юнайтед в контролна среща, която ще се проведе в Швеция.


#ФК Пари Сен Жермен #ФК Майорка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Европейски футбол

Рубен Аморим: В Милан целта винаги е титлата
Рубен Аморим: В Милан целта винаги е титлата
Енцо Мареска иска Енцо Фернандес за наследник на Родри в Манчестър Сити Енцо Мареска иска Енцо Фернандес за наследник на Родри в Манчестър Сити
Чете се за: 01:10 мин.
Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино
Чете се за: 02:35 мин.
Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес поиска оставката на Джани Инфантино Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес поиска оставката на Джани Инфантино
Чете се за: 02:50 мин.
Първоначалната оферта на Барселона за Родри е била отхвърлена от Манчестър Сити Първоначалната оферта на Барселона за Родри е била отхвърлена от Манчестър Сити
Чете се за: 01:00 мин.
Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ