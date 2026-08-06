ПСЖ започна лятната си подготовка с тежка загуба от Майорка

Пари Сен Жермен стартира лятната си подготовка с поражение, след като загуби с 0:3 от Майорка в първата си предсезонна контрола. Двубоят се игра на стадион "Сон Моиш“ в Испания, а европейският клубен шампион използва срещата, за да даде игрово време на много млади футболисти.

Парижани започнаха по-активно и още в третата минута Хвича Кварацхелия беше близо до откриването на резултата, но ударът му беше спасен. Малко по-късно Ибрахим Мбайе разтресе напречната греда с мощен изстрел.

Въпреки доброто начало, Майорка откри резултата в 21-вата минута чрез Зито Лувумбо, а малко преди почивката Ян Виргили удвои преднината на домакините след добре организирана атака.

След подновяването на играта испанският тим стигна и до трети гол. Антонио Райльо се разписа с глава след изпълнение на корнер, оформяйки крайното 3:0 още в 50-ата минута.

Луис Енрике извърши множество промени през второто полувреме и даде шанс за дебют в първия отбор на няколко юноши, включително част от футболистите, спечелили Купата "Гамбардела“ през миналия сезон. Въпреки свежите сили ПСЖ не успя да намери път към вратата на съперника.

Следващата проверка за френския шампион е в събота, когато ще се изправи срещу Манчестър Юнайтед в контролна среща, която ще се проведе в Швеция.





