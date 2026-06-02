Раздялата е факт: Марко Силва напуска Фулъм

Специалистът ще наследи Жозе Моуриньо като треньор на Бенфика
Фулъм официално обяви, че се разделя с мениджъра си Марко Силва. Договорът на португалеца изтича в края на този месец.
Той вече се е договорил с Бенфика за това да наследи Жозе Моуриньо като треньор на “орлите”. Лондончани са направили опит да задържат португалеца, като са му предложили нов контракт, но той е предпочел да се завърне в родината си.
Силва се присъедини към Фулъм през юли 2021 г. от Евертън. Този сезон състава завърши на 11-о място във Висшата лига.
"Към нашите фенове – от първия ден ви помолих винаги да бъдете с нас. И точно това направихте през последните пет години. Постигнахме много заедно. Моят екип и аз винаги чувствахме вашата подкрепа. Тя никога няма да бъде забравена. Фулъм винаги ще бъде в сърцето ми и рано или късно ще се върна на “Крейвън Котидж”, заяви Силва.