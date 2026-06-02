Раздялата е факт: Марко Силва напуска Фулъм

Фулъм официално обяви, че се разделя с мениджъра си Марко Силва. Договорът на португалеца изтича в края на този месец.

Той вече се е договорил с Бенфика за това да наследи Жозе Моуриньо като треньор на “орлите”. Лондончани са направили опит да задържат португалеца, като са му предложили нов контракт, но той е предпочел да се завърне в родината си.

Силва се присъедини към Фулъм през юли 2021 г. от Евертън. Този сезон състава завърши на 11-о място във Висшата лига.