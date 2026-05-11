БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Прогресивна България" с мерки срещу високите...
Чете се за: 05:22 мин.
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в...
Чете се за: 07:40 мин.
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шаби Алонсо е сред основните цели на Челси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Лондончани вече са осъществили контакт с испанския специалист, докато опцията с Ливърпул изглежда блокирана

Шаби Алонсо е сред основните цели на Челси
Слушай новината

Челси е предприел конкретни действия за привличането на Чаби Алонсо като нов старши треньор, съобщава испанското издание AS. Лондончани търсят млад специалист с ясна методология, който да изгради устойчив проект след колебливия сезон, довел до промени на треньорския пост.

Според информацията, ръководството на "сините“ вече е влязло в контакт с испанския специалист, който в момента обмисля следващата стъпка в кариерата си. Въпреки интереса, около проекта на Челси съществуват известни съмнения, най-вече заради нестабилността в последните години и неяснотата около участието на отбора в европейските турнири.

Въпреки това, възможността да поеме клуб от Висшата лига остава привлекателна за Алонсо. Той вече доказа качествата си с впечатляващия си период в Германия и е сред най-търсените млади треньори в Европа.

Паралелно с това, вариантът с Ливърпул към момента изглежда малко вероятен. Настоящият мениджър Арне Слот запазва доверието на ръководството след силния предходен сезон, което на практика затваря вратата за евентуално завръщане на Алонсо на "Анфийлд“ на този етап.

Очаква се бъдещето на испанския специалист да стане ясно в следващите седмици, когато ще се изяснят и всички възможни опции пред него.

#ФК Челси #Шаби Алонсо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
1
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
2
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
3
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
4
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
5
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
6
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европейски футбол

Жозе Моуриньо с две ключови условия към Реал Мадрид
Жозе Моуриньо с две ключови условия към Реал Мадрид
Диего Симеоне: Елиминирахме Барселона два пъти - това е невероятно Диего Симеоне: Елиминирахме Барселона два пъти - това е невероятно
Чете се за: 01:45 мин.
Ханзи Флик уточни детайлите по новия си договор с Барселона Ханзи Флик уточни детайлите по новия си договор с Барселона
Чете се за: 00:35 мин.
Нико Уилямс се размина със сериозна контузия Нико Уилямс се размина със сериозна контузия
Чете се за: 01:22 мин.
Ливърпул почита Диого Жота и Андре Силва с мемориал пред "Анфийлд" Ливърпул почита Диого Жота и Андре Силва с мемориал пред "Анфийлд"
Чете се за: 01:25 мин.
Мбапе се превърна в мишена на остри критики Мбапе се превърна в мишена на остри критики
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
БНТ с 6 отличия за чиста журналистика БНТ с 6 отличия за чиста журналистика
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ