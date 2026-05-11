Шаби Алонсо е сред основните цели на Челси

Челси е предприел конкретни действия за привличането на Чаби Алонсо като нов старши треньор, съобщава испанското издание AS. Лондончани търсят млад специалист с ясна методология, който да изгради устойчив проект след колебливия сезон, довел до промени на треньорския пост.

Според информацията, ръководството на "сините“ вече е влязло в контакт с испанския специалист, който в момента обмисля следващата стъпка в кариерата си. Въпреки интереса, около проекта на Челси съществуват известни съмнения, най-вече заради нестабилността в последните години и неяснотата около участието на отбора в европейските турнири.

Въпреки това, възможността да поеме клуб от Висшата лига остава привлекателна за Алонсо. Той вече доказа качествата си с впечатляващия си период в Германия и е сред най-търсените млади треньори в Европа.

Паралелно с това, вариантът с Ливърпул към момента изглежда малко вероятен. Настоящият мениджър Арне Слот запазва доверието на ръководството след силния предходен сезон, което на практика затваря вратата за евентуално завръщане на Алонсо на "Анфийлд“ на този етап.

Очаква се бъдещето на испанския специалист да стане ясно в следващите седмици, когато ще се изяснят и всички възможни опции пред него.