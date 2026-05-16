Щутгарт се завърна в Шампионска лига, Хайденхайм и Санкт Паули изпаднаха от Бундеслигата

Щутгарт се завърна в Шампионската лига по футбол, след като завърши наравно 2:2 срещу Айнтрахт Франкфурт и финишира на четвърто място в класирането. Хайденхайм и Санкт Паули пък отпаднаха от елита с последните си мачове за сезона в Бундеслигата.

Волфсбург спечели с 3:1 срещу Санкт Паули в дербито за оставане в елита, но за "вълците" има още едно препятствие и то е бараж срещу отбор от Втора Бундеслига.

Хема Андрес даде преднина Щутгарт в десетата минута на срещата, а Николас Нертей удвои преднината на гостите в добавеното време на първата част. Йонатан Буркхард изравни за Франкфурт с попадения от дузпи в 72-та минута и добавеното време на втората част, но Щутгарт вече си бе гарантирал четвъртото място с точка пред Хофенхайм. Айнтрахт пък остава осми и няма да играе в Европа.

Хофенхайм ще играе в Лига Европа заедно с Байер Леверкузен, който направи равенство 1:1 с Хамбургер ШФ. Пред Франкфурт завърши и Фрайбург, който ще бъде представител на Германия в Лигата на конференциите.

В Шампионската лига освен Щутгарт ще играят още РБ Лайпциг, Борусия Дортмунд и шампионът Байерн Мюнхен, който победи с 5:1 Кьолн. "Жълто-черните" надвиха с 2:0 завършилия над чертата Вердер Бремен, а Лайпциг загуби с 1:4 срещу Фрайбург.