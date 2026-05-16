Хулиуо Веласкес: Привилегирован съм да бъда треньор на този отбор

Хулио Веласкес не спести своите похвали по адрес на Левски, който отново триумфира във Вечното дерби. „Сините“ се наложиха над ЦСКА с 2:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът на новите шампиони в родния елит е на мнение, че показват невероятно поведение.

„Този отбор играе с невероятно отношение и старание. Има много красива синергия между отбор и публика“, започна той.

„Всички, които излизат на терена, се стремят да дават най-доброто от себе си. Това е благодарение на старанието им в тренировките. Изключително горд съм да съм техен треньор и се чувствам привилегирован“, добави испанецът

„Откакто станахме шампиони, отборът показва невероятно поведение. Сега играчите заслужават да почиват. Отиваме в Бистрица с настроението да изиграем добър мач и целта е да завършим сезона с победа“, заяви Веласкес.