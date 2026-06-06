Любослав Пенев поема Локомотив София, обявяват официално назначението през следващата седмица

Любослав Пенев ще бъде новият старши треньор на Локомотив София, като официалното му назначение се очаква да бъде обявено през следващата седмица. Това потвърди собственикът на столичния клуб Веселин Стоянов пред БГНЕС.

"Няма какво да крием, следващата от следващата седмица Любослав Пенев ще е треньор на Локомотив“, заяви Стоянов, като уточни, че контрактът на специалиста ще бъде за срок от една година с опция за удължаване с още една.

Новината идва няколко месеца след като Пенев премина през тежко лечение на онкологично заболяване. В края на 2025 година стана ясно, че бившият национал се бори с коварната болест и замина за Германия за интензивна терапия. В началото на 2026 година той се завърна в България, където продължи възстановяването си. През март Пенев заяви в интервю за испанска медия, че се чувства добре и получава необходимата подкрепа по време на лечението.

За легендата на българския футбол това е втора подобна битка в живота му. През 1994 година заболяване в тестисите го лиши от участие на световното първенство в САЩ, където България достигна до историческото четвърто място.

Последният треньорски ангажимент на Пенев беше начело на Локомотив Пловдив през 2024 година. В кариерата си той е водил още отборите на Хебър Пазарджик, ЦСКА 1948, Царско село, ЦСКА, Литекс и Ботев Пловдив, както и втория тим на испанския Валенсия.

С назначението на Пенев ръководството на Локомотив София ще се надява на стабилизиране на отбора и по-силно представяне през предстоящия сезон.