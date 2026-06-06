Жребият за новия сезон в Първа лига ще бъде изтеглен на 8 юни

Българският футболен съюз обяви подробностите около жребия за новия сезон 2026/2027 в Първа лига. Официалната церемония по определянето на програмата за предстоящата кампания ще се проведе на 8 юни (понеделник) от 19:00 часа в хотел „Милениум“ в София.

На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма за новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири.

От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света.

С тегленето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата.