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Георги Китанов остава в Дунав за дебютния сезон на русенци в елита

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Спорт
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Опитният вратар поднови договора си с "драконите“ след ключовата си роля за спечелената промоция в Първа лига

Георги Китанов остава в Дунав за дебютния сезон на русенци в елита
Снимка: БТА
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Вратарят Георги Китанов ще продължи да защитава цветовете на Дунав Русе и през следващия сезон. От клуба официално обявиха, че 31-годишният страж е подписал нов договор и ще остане част от състава за предстоящото участие на „драконите“ в Първа лига.

Китанов се присъедини към русенския тим преди началото на миналата кампания и бързо се утвърди като един от най-важните футболисти в състава. Бившият национал изигра ключова роля за спечелването на първото място във Втора лига и завръщането на Дунав сред най-добрите отбори в страната.

От клуба подчертаха значението на опитния страж за стабилността на отбора. През шампионския сезон Китанов записа впечатляващите 22 „сухи мрежи“ и беше неизменен титуляр под рамката на вратата, превръщайки се в един от основните фактори за успешното представяне на русенци.

"Сигурността под рамката на вратата ни е гарантирана. Георги Китанов официално парафира своя нов контракт с клуба и остава част от редиците на „драконите“ за предстоящото ни участие в Първа лига“, написаха от Дунав в официалното си съобщение.

В богатата си кариера Китанов е играл още за Черно море, ЦСКА, румънските Астра Гюргево и Петролул, малтийския Флориана, както и за Фратрия и Спартак Плевен. Натрупаният опит на най-високо ниво ще бъде сред основните козове на Дунав в предстоящите предизвикателства в българския елит.

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#Георги Китанов #ПФК Дунав Русе #Първа лига 2025/2026

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