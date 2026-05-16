Георги Костадинов: Левски игра с голямо настроение и завърши сезона прекрасно

Капитанът на Левски Георги Костадинов заяви, че отборът е играл с голямо настроение при победата срещу ЦСКА с 2:0 в дербито на кръга в Първа лига.

Играчът на "сините" вярва, че той и съотборниците му са заслужавали дори по-убедителна победа.

"Изиграхме този мач с голямо настроение, прекрасен завършек на сезона. Показахме класата си. Левски показа смирение, достойно поведение на терена и извън него, свършихме си работата по най-добрия начин, играхме за емблемата, за клуба, за нашето достойнство и чест. Трябваше да спечелим с по-убедителен резултат. Аз съм горд от този отбор на Левски", сподели той след срещата.

Футболистът вече мисли за следващата кампания.

"Гледаме да завършим по най-добрия начин сезона. Отсега се готвим за следващия сезон. Ще е много трудно да задържим това ниво, а и да го надградим. Ще вземем най-доброто решение за мен и клуба. Има страхотна еуфория, както виждате, това ме радва. Трибуните бяха пълни, това е най-големият барометър за отбора", коментира Георги Костадинов.