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Тревога в лагера на Германия: Ленарт Карл се контузи дни преди старта на Мондиал 2026

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Спорт
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18-годишният талант на Байерн Мюнхен ще премине медицински изследвания, а селекционерът Юлиан Нагелсман не изключи възможността да бъде повикан негов заместник

Тревога в лагера на Германия: Ленарт Карл се контузи дни преди старта на Мондиал 2026
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Германският национален отбор може да остане без една от младите си надежди непосредствено преди началото на световното първенство по футбол. Атакуващият полузащитник Ленарт Карл получи контузия по време на тренировка и участието му на Мондиал 2026 е под сериозна въпросителна.

18-годишният футболист, който впечатли с изявите си за Байерн Мюнхен през сезона и заслужи място в състава на Юлиан Нагелсман, ще премине обстойни медицински прегледи, за да стане ясно колко сериозно е състоянието му.

"Лени се контузи днес. Трябва да видим какво точно е. Не изглежда добре“, заяви Нагелсман на пресконференция преди контролата срещу САЩ.

Селекционерът на Бундестима призова за спокойствие около младия футболист и разкри, че окончателно решение ще бъде взето след резултатите от изследванията.

"Първо се нуждаем от диагноза. След това ще преценим дали може да остане в състава или ще трябва да извикаме друг играч“, добави германският наставник.

Германия влиза в Световното първенство с амбицията да се завърне на върха на световния футбол след разочароващите представяния на последните две издания на турнира. Четирикратните световни шампиони не са печелили голям международен трофей от триумфа си на Мондиал 2014 в Бразилия.

#Ленарт Карл #Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол

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