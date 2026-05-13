Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"

Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша отиват на финала на "Евровизия" на 16 май. 15 изпълнители тази вечер се бориха за 10 места, които им осигуряват участие във финалната песенна надпревара в събота. Гласуването на зрителите, както и вотът на националните журита определиха финалистите на първия полуфинал. Правилата позволяват до 10 гласувания от потребител, като условието е, че не можеш да гласуваш за собствената си държава.

В четвъртък - 14 май е втората част на полуфиналите във Виена, когато DARA ще представи България с песента "Бангаранга". Певицата ще излезе на песенния конкурс под номер 1, като изпълнението ѝ е в 21.00 ч. централно европейско време.

БНТ1 излъчва на живо полуфиналите и финалът на "Евровизия".