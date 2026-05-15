Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"

Стрелба в района на метростанция "Хан Кубрат" в столичния квартал "Надежда" тази вечер. Сигналът е подаден на телефон 112 малко след 20:00 часа за възникнал скандал.

Пристигналите на място служители на СДВР установяват, че вследствие на спора е пострадала 30-годишна жена, която е прегледана в болнично заведение и освободена с диагноза "повърхностна травма на шията".

В болница за прегледи е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По първоначални данни при инцидента е произведен изстрел с въздушен пистолет със сачми.

Към момента продължават процесуално-следствените действия, като се изясняват всички факти и обстоятелства по случая.