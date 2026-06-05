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Печатница за фалшиви евро е разкрита в с. Реброво

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задържаха млн фалшиви евро скопие
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Окръжна прокуратура – София ръководи разследване за изготвяне на неистински еврови банкноти в с. Реброво, съобщиха от прокуратурата. Обвиняеми са трима души, които са многократно осъждани.

Двама от тях са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонение "задържане под стража". По отношение на третия обвиняем е взета мярка за неотклонение "парична гаранция", тъй като той е в тежко здравословно състояние.

На 02 юни 2026 г. в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге, при заплащане на покупки били прокарани в обръщение три подправени банкноти с номинал 20 евро. По същото време в един от търговските обекти бил направен опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал.

В хода на разследването е установено, че през периода от месец май 2026 г. до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в с. Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци.

При обиска са открити и иззети шест принтера, два плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи.

На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изготвяне на неистински еврови банкноти.

Разследването продължава.

#с. Реброво #печатница за фалшиви евро #разкриване

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