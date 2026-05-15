Асен Василев, ПП: Подходът на правителството е погрешен и няма да доведе до поевтиняване на стоките

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира в студиото на "Панорама" икономическата ситуация в страната, мерките срещу инфлацията и политическите отношения в опозицията. Той заяви, че не съжалява, че не е министър на финансите в настоящия момент.

"В момента имаме доста сериозна и тежка криза по световен мащаб с войната в Иран. Аз бях министър на финансите при предишната такава тежка криза – войната в Украйна като започна. И след това енергийната криза, която дойде. И знам колко е трудно да се намери балансът, така че да не обеднеят българските семейства от една страна, а от друга страна да се запази дисциплината в бюджетирането."

По думите му настоящият подход на правителството към цените е погрешен и няма да доведе до реално поевтиняване на стоките:

"Съвсем различен подход трябва да има според мен, ако искаме наистина да решим проблема, който е пред нас. Подходът, който ни се предлага с двата законопроекта, е неработещ по отношение на цените."

Той обясни, че част от текстовете са полезни по отношение на нелоялните практики във веригата на доставки, но няма да доведат до спад на крайните цени:

"Те са директно взети от договори, които КЗК е прегледала. И те са смислени, трябва да бъдат приети, но това ще преразпредели печалбата във веригата, но няма да намали цените."

Според Василев законопроектът на практика въвежда таван на цените, макар това да не е изрично признато:

"Член 21Б директно казва – забрана на прекомерно високите цени. Единият от начините да се изчисли е колко са ти разходите плюс разумна норма на печалбата. Но никой не е казал какво е разумна норма на печалбата."

Той подчерта, че реалният проблем е, че бизнесът в момента работи при рязко увеличени разходи:

"Влизате във всяка една верига, търговец, фризьорски салон – те ще ви кажат: цените ми за ток се вдигнаха двойно от октомври миналата година. Цените ми на плодове и зеленчуци се вдигнаха, защото оранжериите в голямата си част в нашия регион се отопляват с газ. И цената на газа заради войната в Иран е нагоре."

Василев заяви, че държавата няма как ефективно да определя "справедливи цени" за десетки хиляди продукти:

"Влизате в кварталния магазин – там имат 3000 различни артикула. Влизате в един голям супермаркет – има 60 000 артикула. Няма как която и да е държавна организация, камо ли Комисията за защита на конкуренцията или Комисия за защита на потребителите, да определи справедлива цена на 30 000 артикула."

Според Василев работещите мерки са три – компенсации за енергията, подкрепа за производителите и ръст на доходите над инфлацията.

Той отхвърли обвиненията, че именно неговата икономическа политика е довела до инфлацията и ръста на дълга:

"Точно обратното. Ние винаги сме се разполагали според кесията си. Това е причината защо бюджетите и дефицитът останаха в рамките на 3%. Докато аз правех бюджетите, съотношението на дълг към БВП не мръдна. Даже падна с 1 процентен пункт – от 24% на 23%."

Той обясни, че рязкото покачване на дълга е дошло след неговото управление:

"Съотношението скочи от 24 на 29 миналата година. И ние за това предупредихме. Взеха едни допълнителни 10 милиарда лева, които отидоха в Банката за развитие, в Българския енергиен холдинг и във всякакви други неща.

За отношенията с "Демократична България" Василев заяви, че разделението е идеологическо, а не личностно:

"Ние имаме различна визия за това как трябва да изглежда икономиката и социално-икономическата система на страната. Това, което ние вярваме чисто центристки, аз винаги съм го отстоявал."

Той подчерта, че по време на кризите не са били увеличавани данъците, а дори временно са били намалявани някои ставки.

Вижте целия разговор във видеото

