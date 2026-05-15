Нов циклон носи интензивни и значителни валежи през следващите дни

Под влиянието на средиземноморски циклон, който ще премине през Балканския полуостров, през почивните дни на много места у нас се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Ще има и гръмотевична дейност, и локални градушки. Има опасност и от наводнения.

Утре в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Ще духа умерен и силен южен вятър, максималните температури още ще се повишат и ще бъдат между 20° и 27°, в София – около 22°. Облачността от югозапад ще се увеличава и до вечерта ще обхване и Североизточна България.

На много места в страната ще има интензивни валежи. Възможни са и градушки. Предупреждение за значителни количества е обявено в събота в западната половина от страната. Ще има и мощна гръмотевична дейност.

И в планините се очакват гръмотевични бури и валежи, по-значителни в масивите от западната половина от страната. Вятърът ще бъде умерен и силен, от юг.

На морския бряг ще бъде ветровито, но предимно слънчево. Там ще завали едва през нощта срещу неделя и повече ще вали главно по северното крайбрежие.

Времето в Европа – дъжд ще вали и на много места в западните части от континента, където ще остане и студено за сезона. Интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват утре в страните от Централна Европа, на Апенините, както и в много райони от Балканите, още сутринта в западните части от полуострова, а до края на деня – и в източните.

Валежи ще има у нас и в неделя, на повече места вече в Източна България, временно интензивни и значителни по количество в североизточните райони. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще се понижат, по-съществено в Западна България.

В понеделник и вторник ще бъде ветровито, с променлива облачност и превалявания само в източните и планинските райони. В сряда отново се очакват интензивни валежи, главно в Източна България. Максималните температури постепенно ще се повишават, но ще останат по-ниски от обичайните за това време от годината.