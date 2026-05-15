"На мегдана на другата България": Участници от 21-а държави се включват в събора

Над 120 групи и индивидуални изпълнители от 21-а държави ще се включат в 11-тото издание на събора "На мегдана на другата България". Тази година домакин е ансамбъл Лазарка от Мюнхен.
Фолклорният фестивал ще продължи до 17 май под надслов "Либе ле, либе хубаво". Съборът беше открит от генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков.
Основното послание, което той отправи към участниците е, че е важно да продължават да носят България в сърцето си и да продължават да следват традициите ни, независимо къде живеят. Специален гост беше зам.-кметът на Мюнхен Верена Дител.
Няма да липсват и гости от България – Ансамбъл "Варна", народният певец Денислав Кехайов, Младежкият духов оркестър с мажоретен състав "Димитър Мечев" от Велинград и "Чиловските баби".
Стефан Йонков, генерален консул на България в Мюнхен: "Скъпи приятели, днес тази сцена не е просто място за среща, днес тя се превръща в български мегдан. Място, на което се срещат поколения, семейства, родители, учители, приятели и всички онези, които носят България в сърцето си независимо къде живеят."
Верена Дител, зам.-кмет на Мюнхен: "Фактът, че Мюнхен за първи път е домакин на този фестивал през 2026 година, ни изпълва с гордост. Това подчертава характера на нашия град като място, където многообразието живее истински и където хора с различни истории заедно градят бъдещето."
Кирил Вълчев, генерален директор на БТА: "Българите в Германия са пример за активно съхраняване на българското с многобройните си не само фолклорни танцови и хорови състави, но и сдружения, училища, църкви. Но историята е доказала, че българите в Германия са и пример, че и извън родината човек може да допринася за нея."