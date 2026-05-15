БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"На мегдана на другата България": Участници от 21-а държави се включват в събора

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 120 групи и индивидуални изпълнители от 21-а държави ще се включат в 11-тото издание на събора "На мегдана на другата България". Тази година домакин е ансамбъл Лазарка от Мюнхен.

Фолклорният фестивал ще продължи до 17 май под надслов "Либе ле, либе хубаво". Съборът беше открит от генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков.

Основното послание, което той отправи към участниците е, че е важно да продължават да носят България в сърцето си и да продължават да следват традициите ни, независимо къде живеят. Специален гост беше зам.-кметът на Мюнхен Верена Дител.

Няма да липсват и гости от България – Ансамбъл "Варна", народният певец Денислав Кехайов, Младежкият духов оркестър с мажоретен състав "Димитър Мечев" от Велинград и "Чиловските баби".

Стефан Йонков, генерален консул на България в Мюнхен: "Скъпи приятели, днес тази сцена не е просто място за среща, днес тя се превръща в български мегдан. Място, на което се срещат поколения, семейства, родители, учители, приятели и всички онези, които носят България в сърцето си независимо къде живеят."

Верена Дител, зам.-кмет на Мюнхен: "Фактът, че Мюнхен за първи път е домакин на този фестивал през 2026 година, ни изпълва с гордост. Това подчертава характера на нашия град като място, където многообразието живее истински и където хора с различни истории заедно градят бъдещето."

Кирил Вълчев, генерален директор на БТА: "Българите в Германия са пример за активно съхраняване на българското с многобройните си не само фолклорни танцови и хорови състави, но и сдружения, училища, църкви. Но историята е доказала, че българите в Германия са и пример, че и извън родината човек може да допринася за нея."

#кирил вълчев #фолклорен събор #Мюнхен

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
2
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
3
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
4
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
6
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Европа

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Зеленски: Русия готви нови масирани комбинирани атаки по Украйна Зеленски: Русия готви нови масирани комбинирани атаки по Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
"Започвам да живея отново": Разказ на политически затворник от Беларус за репресиите, страха и надеждата "Започвам да живея отново": Разказ на политически затворник от Беларус за репресиите, страха и надеждата
Чете се за: 10:37 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1 Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
6582
Чете се за: 00:45 мин.
Дронове над Финландия: Летището в Хелзинки затвори за кратко Дронове над Финландия: Летището в Хелзинки затвори за кратко
Чете се за: 00:45 мин.
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на...
Чете се за: 03:32 мин.
Общество
"Хората ще са равни пред закона от тук насетне" –...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ