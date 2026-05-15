"На мегдана на другата България": Участници от 21-а държави се включват в събора

Над 120 групи и индивидуални изпълнители от 21-а държави ще се включат в 11-тото издание на събора "На мегдана на другата България". Тази година домакин е ансамбъл Лазарка от Мюнхен.

Фолклорният фестивал ще продължи до 17 май под надслов "Либе ле, либе хубаво". Съборът беше открит от генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков.

Основното послание, което той отправи към участниците е, че е важно да продължават да носят България в сърцето си и да продължават да следват традициите ни, независимо къде живеят. Специален гост беше зам.-кметът на Мюнхен Верена Дител.

Няма да липсват и гости от България – Ансамбъл "Варна", народният певец Денислав Кехайов, Младежкият духов оркестър с мажоретен състав "Димитър Мечев" от Велинград и "Чиловските баби".