Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф разговаря в Хавана с кубинския си колега след протести на острова заради колапс на енергийната система. Вашингтон поднови предложението си към Куба за хуманитарна помощ от 100 милиона долара за смекчаване на ефекта от петролната блокада, въведена от Доналд Тръмп.

Американската делегация е предала на кубинските лидери лично послание от президента Тръмп, съобщи представител на ЦРУ. Според него Съединените щати са готови сериозно да се ангажират с икономически и социални въпроси, но само при фундаментални промени в Куба.

На срещата в Хавана са присъствали внукът на бившия президент Раул Кастро и вътрешния министър Лазаро Алварес Касас. Според американската страна Куба вече не трябва да дава убежище на противници на Съединените щати от Западното полукълбо. Според Хавана двете страни са изразили интерес към двустранно сътрудничество между правоприлагащите агенции в интерес на регионалната и международната сигурност.

Евелин Салгандо – телевизионна говорителка: "За пореден път беше посочено, че островът не приютява, не подкрепя, не финансира и не разрешава терористични или екстремистки организации. На негова територия няма чуждестранни военни или разузнавателни бази, и никога не е подкрепял враждебна дейност срещу Съединените щати, нито ще я разреши".

Социалното напрежение в Куба се повишава заради последиците от петролната блокада и пълното изчерпване на запасите. Прекъсванията на захранването достигат 20 часа. Хавана изрази готовност да разгледа американското предложение за помощ от 100 милиона долара. Вашингтон настоява тя да бъде разпределена чрез Католическата църква, без да минава през правителството.

Марко Рубио – държавен секретар на САЩ: "В Куба няма икономика. Националното богатство се контролира частно, от компания, собственост на генерали. Това е страна, в която хората буквално ядат отпадъци по улиците, но една компания контролира всички пари и седи върху 15-16 милиарда долара. Според мен е невъзможно да се промени икономическата траектория на Куба докато сегашните управляващи са на власт."

Съединените щати планират да повдигнат обвинения срещу 94-годишния бивш кубински президент Раул Кастро, съобщават американски медии. Обвиненията ще засягат афера от 1996 година около свалянето на два цивилни самолета, пилотирани от противници на Фидел Кастро.