БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шефът на ЦРУ в Хавана: Вашингтон планира обвинения срещу Раул Кастро

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
шефът цру хавана вашингтон планира обвинения раул кастро
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф разговаря в Хавана с кубинския си колега след протести на острова заради колапс на енергийната система. Вашингтон поднови предложението си към Куба за хуманитарна помощ от 100 милиона долара за смекчаване на ефекта от петролната блокада, въведена от Доналд Тръмп.

Американската делегация е предала на кубинските лидери лично послание от президента Тръмп, съобщи представител на ЦРУ. Според него Съединените щати са готови сериозно да се ангажират с икономически и социални въпроси, но само при фундаментални промени в Куба.

На срещата в Хавана са присъствали внукът на бившия президент Раул Кастро и вътрешния министър Лазаро Алварес Касас. Според американската страна Куба вече не трябва да дава убежище на противници на Съединените щати от Западното полукълбо. Според Хавана двете страни са изразили интерес към двустранно сътрудничество между правоприлагащите агенции в интерес на регионалната и международната сигурност.

Евелин Салгандо – телевизионна говорителка: "За пореден път беше посочено, че островът не приютява, не подкрепя, не финансира и не разрешава терористични или екстремистки организации. На негова територия няма чуждестранни военни или разузнавателни бази, и никога не е подкрепял враждебна дейност срещу Съединените щати, нито ще я разреши".

Социалното напрежение в Куба се повишава заради последиците от петролната блокада и пълното изчерпване на запасите. Прекъсванията на захранването достигат 20 часа. Хавана изрази готовност да разгледа американското предложение за помощ от 100 милиона долара. Вашингтон настоява тя да бъде разпределена чрез Католическата църква, без да минава през правителството.

Марко Рубио – държавен секретар на САЩ: "В Куба няма икономика. Националното богатство се контролира частно, от компания, собственост на генерали. Това е страна, в която хората буквално ядат отпадъци по улиците, но една компания контролира всички пари и седи върху 15-16 милиарда долара. Според мен е невъзможно да се промени икономическата траектория на Куба докато сегашните управляващи са на власт."

Съединените щати планират да повдигнат обвинения срещу 94-годишния бивш кубински президент Раул Кастро, съобщават американски медии. Обвиненията ще засягат афера от 1996 година около свалянето на два цивилни самолета, пилотирани от противници на Фидел Кастро.

#Джон Ратклиф #САЩ #шеф на ЦРУ #Куба

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
2
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
3
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
4
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на „Гражданска отговорност“
6
Мотористи излизат на национален протест срещу поскъпването на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Латинска Америка

Аржентина предвижда износ на литий за 12,1 милиарда долара и на мед за 20,6 милиарда долара в следващите 10 години
Аржентина предвижда износ на литий за 12,1 милиарда долара и на мед за 20,6 милиарда долара в следващите 10 години
Смъртоносен вирус: Жертви на хантавирус на круизен кораб в Атланта Смъртоносен вирус: Жертви на хантавирус на круизен кораб в Атланта
Чете се за: 00:55 мин.
Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Бразилия (СНИМКИ) Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Бразилия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
Синът на индийски милиардер предложи убежище за хипопотамите на Ескобар Синът на индийски милиардер предложи убежище за хипопотамите на Ескобар
Чете се за: 02:27 мин.
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни фенове преди Мондиала Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни фенове преди Мондиала
Чете се за: 04:25 мин.
Взрив на магистрала в Югозападна Колумбия отне десетки животи Взрив на магистрала в Югозападна Колумбия отне десетки животи
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Хората ще са равни пред закона от тук насетне" – вътрешният министър за свалената охрана на Борисов и Пеевски "Хората ще са равни пред закона от тук насетне" – вътрешният министър за свалената охрана на Борисов и Пеевски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Мотористи в Пловдив протестират срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:10 мин.
Регионални
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ