Балотаж в Колумбия: В страната ще избират президент на 21 юни

В Колумбия никой от кандидатите за президент не успя да спечели 50% от гласовете и на 21 юни ще има балотаж.

Един срещу друг ще се изправят – кандидатът от десницата Абелардо де ла Есприеля, който събра най-много гласове, и представителят на левицата Иван Сепеда. Есприеля е известен като почитател на Доналд Тръмп, и отбеляза победата си шумно.

Сред близките съюзници на Сепеда е настоящият президент Густаво Педро. Сепеда заяви, че няма да коментира резултата до окончателното му обявяване. Кампанията беше белязана от насилие, включително атаки с дронове и отвличания.