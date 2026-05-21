Напрежение между САЩ и Куба: Ще се стигне ли до смяна на режима в Хавана?

През последните месеци американската администрация не крие намеренията си да промени политическия режим в Хавана. „Куба е следващата, ние освобождаваме Куба“ – реплики на американския президент. Попитан ще се стигне ли до по-голямо напрежение, Доналд Тръмп отговори така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „В Куба? Не. Няма да има ескалация. Не мисля, че е необходимо.“

Обвиненията срещу Раул Кастро нямат законово, политическо или морално основание. Те са част от агресивната ескалация от страна на Вашингтон, която продължава повече от година, така реагира Хавана.

Карлос Фернандес де Косио, заместник-външен министър на Куба: „Трябва да е ясно – всеки опит да се използва това извинение за действия срещу нашите другари в Куба ще бъде посрещнат с ожесточена съпротива от кубинския народ.“

В знак на добра воля, в специално видео послание на испански, американският държавен секретар Марко Рубио призова Куба да „избере нов път“ и обвини управляващите в кражби, корупция и репресии. Той отново предложи 100 милиона долара помощ и, по думите му, Хавана ги е приела.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Обидени ли сме, че кубинците не са приели нашите 100 милиона? Е, те казаха, че са. Ще видим какво означава това. Защото няма да приемем хуманитарна помощ да попадне в ръцете на военната им компания.“

Все повече се засилват твърденията, че се върви към т.нар. „венецуелски сценарий“. В началото на годината при американска операция президентът на страната Николас Мадуро и съпругата му бяха задържани и изведени от Венецуела.

Кристофър Сабатини, анализатор: „Това е поредният номер на Белия дом в опит да увеличи натиска срещу Куба. И е директна препратка към това, което се случи с Николас Мадуро. Той беше обвинен от американците преди да бъде отстранен от власт. Ясно е – идеята е да се каже: можем да направим с вас това, което направихме с Николас Мадуро.“

Вероятно част от плана за натиск срещу Хавана е засилената дейност на американското разузнаване в района на Куба. Между 11 и 15 май разузнавателни самолети и дронове активно са наблюдавали острова, някои от тях само на 80 км от него. Според експерти обаче не става дума за планиране на военна операция, а за предупреждение към всеки, който опита да наруши американската петролна блокада.

Това се случва и на фона на публикации в американски медии, че Хавана се е сдобила с дронове, способни да поразяват цели в Съединените щати. Кубинският външен министър отговори, че страната му „не заплашва, нито иска война“ и обвини Вашингтон, че си измисля фалшиви обвинения, за да оправдава потенциална военна намеса.

Правителството в Куба е много по-консолидирано и няма да се предаде без съпротива. Въпреки че петролното ембарго, предизвикало липса на ток и тежка продоволствена криза, доведе до протести.

Вашингтон и Хавана разговарят от месеци. Администрацията „Тръмп“ предложи „нов път“ на страната, но дори кубинците да искат политическа промяна, то едва ли е под дулото на американските оръжия.