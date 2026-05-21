„Пътна полиция“ затяга контрола и мерките за абитуриентските балове

Баловете на дванайсетокласниците започват и от „Пътна полиция“ напомниха за мерките, които вземат за нормалното им протичане. По време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков, „Пътна полиция“: „Навсякъде по училищата ще има полицейско присъствие. Полицейските органи ще глобяват дори и на място за извършени нарушения. А при невъзможност водачи и собственици на МПС ще се явяват в структурите на МВР. Не допускаме по никакъв начин излизането на абитуриентите извън прозорците, поставянето на обезопасителните колани от всички водачи и пътници – ще се следи за тези нарушения.“