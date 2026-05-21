Около 30 милиона ще са необходими за домакинството ни на „Евровизия 2027“

След историческата победа на DARA България вече гледа към следващото голямо предизвикателство – домакинство на "Евровизия 2027". Вицепремиерът Иво Христов оглави комисията, която трябва да организира конкурса.
Според него домакинството ни догодина ще се отрази и на решенията, които трябва да бъдат взети за държавния бюджет. В "Денят започва" Христов заяви, че победата на DARA открива изключителни възможности за България да се брандира като земя на специфична култура.
Очаква се БНТ да обяви конкурс за град домакин, като София засега е фаворит. Междувременно интересът към столицата расте и вече има и нараснал брой хотелски резервации.
Иво Христов, вицепремиер: „Прогнозните проучвания, през последните години организацията на една „Евровизия“ е струвала между 20 и 30 милиона на всеки от организаторите. Вероятно и у нас ще излезе толкова. Те не са изцяло държавно финансиране, вътре има ред пера. Има международни спонсори, които идват по линия на EBU, има и национални спонсори, които ще търсим да идентифицираме. Според мен, предвид непредвидените харчове, които се появяват около "Евровизия", ние все пак трябва да бъдем реалисти и да заложим на мек свръх дефицит."