Български ученици с първо място на Международна олимпиада по философия

Български ученици спечелиха два медала на Международната олимпиада по философия във Варшава и повториха историческия успех на страната ни отпреди 31 години.

Единадесетокласникът Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ заслужи златно отличие, а десетокласникът Иван Стоилов от 164-та ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ спечели сребърен медал.

И двамата писаха есе по мисъл на романистката Айрис Мърдок за света на илюзиите и търсенето на реалността.

Ръководители на отбора бяха проф. д-р Иван Колев от СУ „Св. Климент Охридски“ и Владислав Атанасов, учител в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“.