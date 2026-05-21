Рокада в БАБХ: Ново ръководство след отстраняването на Мавровски (ОБЗОР)

Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Тя заема поста след отстраняването на доктор Ангел Мавровски, който беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци името му беше свързвано с разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция.

Земеделският министър обясни, че Ангел Мавровски е свършил много неща в Агенцията и е показал, че тя може да работи. Но смята, че дейността му може да бъде допълнително надградена. Тази сутрин му се обадил по телефона.

Пламен Абровски, министър на земеделието: "Помолих го чисто колегиално и джентълменски да организира приемане и предаване, на което аз лично възнамерявам да му благодаря за работата, която е свършил до момента. Смяната — какво наложи смяната — напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора.“

Пред "По света и у нас" отстраненият директор на Агенцията обясни ,че е получил заповедта за освобождаването си без подпис и печат. Мавровски предполага връзка между освобождаването му и направени над 28 хиляди проверки, затваряне на незаконни кланици, и открити нарушения на „Капитан Андреево“, свързани със съмнения за манипулиране на проби за пестициди и разследвания за внос на контрабандно месо. Вече бившият директор на БАБХ твърди, че е установен липсващ контрол в държавната лаборатория на границата, а информацията вече е предадена на ГДБОП. Според него има вероятност действията му да са засегнали сериозни икономически интереси.

Ангел Мавровски, бивш директор на БАБХ: „Показахме, че при нея достъпът е абсолютно отворен — там няма контрол на достъпа, няма и видеоконтрол. Другото интересно, на което се натъкнахме е, че всеки може да манипулира резултатите от пробите, които излизат от хроматографите. Тоест всеки може да изкара една проба, че е положителна или отрицателна за пестициди, което е абсолютно недопустимо.“

В писмен отговор до БНТ от земеделското министерство заявяват, че контролът на „Капитан Андреево“ остава сред основните приоритети на държавата и подчертават, че всички сигнали за корупция или допускане на храни с пестициди над нормите ще бъдат проверени от компетентните институции.

#проф. Светла Янчева #д-р Ангел Мавровски #Пламен Абровски #БАБХ

