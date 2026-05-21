Свлачището край Пампорово разкрива пропуски в устройственото планиране

Свлачището по пътя между Пампорово и Смолян все още е активно. Това обяви регионалният министър по време на изслушване в Парламента. Според институциите, основната причина за него е преовлажняване. Кога пътят ще бъде укрепен и какво проверява държавата?

Подпочвените води в момента в района свлачището са от 50 сантиметра от метър и половина. Регионалното министерство проверява всичко: водопровода, канализацията, язовира. Регионалният министър изтъкна като сериозен проблем това, че част от курортите у нас нямат общ устройствен план. И винаги, когато стане проблем се появява по един хотел - скелет. Министър Шишков каза край на това. И увери, че ще направи всичко възможно пътят да бъде възстановен по най-бързия начин, а не по най-евтиния.

По-дълго пътуване, по-здрави нерви и по-скорошно укрепване на свлачището на пътя между Пампорово и Смолян очакват хората в Родопите.

Надежда Белинска: "Сутрин гледам, които пътуват за Пампорово - микробусите и трябва по-рано да тръгват, губят половин час някъде се удължава пътя." Пламен Топалов: "Само през Стойките и Рожен - няма другаде от къде да се мине. 15 -20 минути е разликата и не е удобно за работещите, които са на Пампорово. И туристите избягват да слизат долу на Смолян, които са на Пампорово."

Свлачището продължава да е активно.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Очевидният проблем е преовлажняване. Тук всички са единни. Започнахме да обследваме абсолютно всичко: водоема на ВиК, който е непосредствено до свлачището, езерото на почивната станция на ЕВН, включително язовира, който се използва за изкуствен сняг на Пампорово."

ДНСК проверява и всички обекти в Смолян.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Интересува ни това да разберем как са привързани към водопроводната и канализационната мрежа, да разберем има ли потенциална възможност да има течове и от там."

За хотела, непосредствено до свлачището, има разрешение за строеж от община Смолян от 2006 г.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Винаги, когато стане проблем, имаме хотел - скелет. Някак си това се е превърнало в една емблема. Тази емблема приключи."

Другият голям проблем, който касае не само Пампорово, а и курортите по морето.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Нямат общи устройствени планове, а това е законът, по който трябва да се развиват. А не просто някой кмет да решава, че тука е удобно да вземе парче от гората или парче от дюни на морето и да направи урегулиран поземлен имот."

По отношение на пропадналия път, регионалният министър обяви, че за укрепване на съседното свлачище е издадено разрешение за строеж от община Смолян, но то не е регистрирано в МРРБ.

Иван Шишков,министър на регионалното развитие и благоустройството: "Защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има свлачище."

Въпреки това Шишков увери, че ще направи всичко възможно пътят да бъде възстановен по най-бързия начин, а не по най-евтиния.