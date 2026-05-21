Назначени са петима нови заместник-министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени трима нови заместник-министри.

В Министерството на вътрешните работи поста заместник-министър поемат Емил Ганчев Ганчев и Венцислав Янков Катинов.

Юлия Кирилова Тодорова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта.



​Станимир Христов Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.