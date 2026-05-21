Кой е Fred again, с когото DARA мечтае да работи?

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

След победата си на „Евровизия“ DARA се превърна в истински идол за младите. На грандиозното парти за посрещането ѝ у дома тя и близо 25 хиляди фенове отправиха специално послание към лондонската музикална сензация Fred again с покана за общ проект.

Още във Виена DARA намекна за голямата си мечта да работи с него и призова феновете си да я тагват в профила на звездния диджей. Но кой всъщност е Fred again?

Освен да побеждава, DARA знае и с кого да работи. Fred again не е просто диджей или продуцент, а ексцентричен експериментатор, който може да те разплаче с нежен хаус, но и да те накара да скачаш като обезумял на перфектна селекция от т.нар. гаражна електронна музика. Той е най-младият носител на наградата „Продуцент на годината“ на Британските награди за 2020 г.

След победата на „Бангаранга“ DARA публикува изпълнение на вечната хаус класика „Born Slippy“ в изпълнение на Майк Скинер, Fred again и самите създатели на парчето - „Underworld“. И призова всеки, който я подкрепя да я тагва. 9000 души пък тагнаха Фред под нейния пост.

Един от най-популярните ни диджеи зад граница е сигурен, че съвместен проект ще е печалба и за двамата.

DJ DIASS: “Той има колаборации със Скрилекс, бил е гост продюсер за Ед Шийрън и за много други големи артисти, така че той със сигурност е един от новите големи имена на електронната поп, денс сцена, сигурно и самата Дара му е фен и го слуша и те ако се колаборират ще направят наистина нещо уникално, което ще запее цял свят.“

Продуцентите на DARA заявиха за БНТ, че вече са в връзка с мениджърите на Fred again.

