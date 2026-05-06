Аржентина предвижда износ на литий за 12,1 милиарда долара и на мед за 20,6 милиарда долара в следващите 10 години

від БНТ , Източник: БТА
По света
Аржентина очаква износът на литий и мед да достигне общо 32,7 милиарда долара за следващите 10 години, заяви министърът на минното дело Луис Лусеро в интервю за Ройтерс.

По негови данни страната предвижда износ на литий за 12,1 милиарда долара и на мед за 20,6 милиарда долара в рамките на десетилетието.

Общата стойност на минните проекти, одобрени и подадени по режима за стимулиране на големи инвестиции (RIGI), възлиза на 50,692 милиарда долара. Схемата беше въведена при президента Хавиер Милей и вече е привлякла инвестиции от минни гиганти като "Би Ейч Пи" (BHP) и "Рио Тинто" (Rio Tinto), като целта е добивният сектор да се превърне в ключов заедно с енергетиката и земеделието.

Според президента на Аржентинската камара на минните компании Роберто Качиола, износът на полезни изкопаеми в страната нараства бързо и се очаква да се увеличи с 49 на сто още през 2026 година.

#литий #10 години #износ #мед #Аржентина #новини в Метрото

