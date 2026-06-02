Цветелина Пенкова: България остава енергиен остров заради липсата на свързаност

По време на шестото издание на Green Transition Forum в София темите за европейската енергийна политика, бъдещето на ядрената енергетика и свързаността на електроенергийните мрежи бяха сред основните акценти. В студиото на "Денят започва" евродепутатът Цветелина Пенкова коментира мястото на България в европейската енергийна карта и перспективите пред сектора.

Според нея ядрената енергетика вече заема стратегическо място в европейските политики, а за първи път се предвижда европейско финансиране за изграждане на нови ядрени мощности:

"В предходния мандат на Европейския парламент положихме неимоверни усилия, за да гарантираме класификацията на ядрената енергетика като стратегическа, зелена и устойчива. Това означава, че дадохме бъдеще за развитие на ядрено-енергийния сектор. До 2022 година ядрената енергетика беше тема табу на европейско ниво, но в един момент достигнахме ясното осъзнаване, че без базови енергийни мощности и без енергиен източник, в който Европейският съюз и България имат сериозна експертиза, няма как да гарантираме енергийна сигурност и ниски цени."

Пенкова подчерта, че в момента в европейските институции текат преговори по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, където за първи път са предвидени средства за нови ядрени проекти:

"До този момент финансирането в посока ядрена енергетика беше гарантирано единствено за извеждане от експлоатация на стари мощности и за подпомагане на отработеното гориво. Сега за първи път има гаранции за европейско финансиране на нови ядрени мощности. Това е безпрецедентна възможност и за България."

Евродепутатът показа карти, които според нея ясно демонстрират причините за високите цени на електроенергията в България и региона:

"Цените на електроенергията в България, Румъния и Гърция са над два пъти по-високи в сравнение с други части на Европа. Основната причина е липсата на достатъчна свързаност. Когато разгледаме картата на електропреносните връзки, виждаме, че Западна и Северна Европа разполагат с големи капацитети и възможности за пренос на електроенергия, докато нашият регион остава изолиран. Това означава, че нямаме реален достъп до общия европейски енергиен пазар."

По думите ѝ, Централна и Източна Европа функционират като своеобразен енергиен остров, което се отразява пряко върху цените за бизнеса и домакинствата:

"Произвеждаме електроенергия, но нямаме възможност да я продаваме на конкурентни цени. Оставаме затворени в един изолиран пазар, в който потребителите и индустрията плащат значително по-високи цени. Основните стеснения в мрежата се намират в района на Австрия и Унгария. Целта на новия регламент е именно да се насочат инвестиции за отпушване на тези тесни места и за изграждане на инфраструктура, която да свърже по-добре нашия регион с останалата част на Европа."

Според Пенкова България има ключова роля в бъдещите европейски енергийни проекти:

"България е стратегически важна. Не случайно именно българин беше определен за основен преговарящ по този регламент от страна на Европейския парламент. Географското ни положение ни поставя на входа на потенциални доставки на електроенергия и енергийни ресурси от държави като Турция и Азербайджан. Това ни дава възможност да бъдем важен фактор в изграждането на бъдещата европейска енергийна инфраструктура."

Тя подчерта и необходимостта от балансиран енергиен микс, в който ядрената енергетика да запази важната си роля:

"За да имаме стабилна електропреносна мрежа, не можем да разчитаме единствено и само на възобновяеми източници на енергия. Необходима е базова мощност, която да гарантира устойчивост и сигурност на системата."

На въпрос дали темата за АЕЦ "Белене" може отново да стане актуална, Пенкова не изключи такава възможност:

"Белене не се случи, но това продължава да бъде стратегическа инфраструктура, която не бих пренебрегнала. Ние сме единствената държава в света, която има частично изградена атомна централа и отказва да я довърши. С разчетите, които в момента се правят, и с необходимостта от базова енергия и инерция в системата, ми се струва, че този разговор може отново да стане актуален в рамките на европейските енергийни политики."

Тя предупреди, че едно от най-големите предизвикателства пред ядрената енергетика в Европа е недостигът на квалифицирани кадри:

"Необходими са изключително много специалисти както за изграждането, така и за експлоатацията на новите мощности. Това са високо квалифицирани кадри, чието обучение отнема години. Ако искаме да гарантираме бъдещето на ядрено-енергийния сектор, България трябва да има последователна политика и действия още сега."

По отношение на цените на горивата Пенкова отбеляза, че към момента държавите членки прилагат различни национални мерки, но липсва единен европейски подход:

"Австрия и Германия намалиха акцизите, Испания и Италия предлагат различни отстъпки. Това са временни кризисни мерки. В дългосрочен план трябва да говорим за диверсификация на доставчиците, за общи покупки и общи доставки. Европа трябва да намали зависимостта си от отделни източници и да използва максимално възможностите за доставки от различни региони."

Според нея, географското положение на България отново поставя страната в центъра на възможните решения:

"Голяма част от потенциалните доставки от трети страни могат да преминават през България. Събитията в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток ще оказват влияние върху пазарите през цялата година. Това е още един сигнал, че Европа трябва да диверсифицира енергийните си доставки и да не разчита само на една държава или един маршрут."

Евродепутатът заяви още, че европейските институции вече са осъзнали необходимостта от по-сериозни инвестиции в инфраструктурата.

