БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Цветелина Пенкова: България остава енергиен остров заради липсата на свързаност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Запази

Евродепутатът посочи ядрената енергетика и инфраструктурата като ключови фактори за по-ниски цени на електроенергията

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По време на шестото издание на Green Transition Forum в София темите за европейската енергийна политика, бъдещето на ядрената енергетика и свързаността на електроенергийните мрежи бяха сред основните акценти. В студиото на "Денят започва" евродепутатът Цветелина Пенкова коментира мястото на България в европейската енергийна карта и перспективите пред сектора.

Според нея ядрената енергетика вече заема стратегическо място в европейските политики, а за първи път се предвижда европейско финансиране за изграждане на нови ядрени мощности:

"В предходния мандат на Европейския парламент положихме неимоверни усилия, за да гарантираме класификацията на ядрената енергетика като стратегическа, зелена и устойчива. Това означава, че дадохме бъдеще за развитие на ядрено-енергийния сектор. До 2022 година ядрената енергетика беше тема табу на европейско ниво, но в един момент достигнахме ясното осъзнаване, че без базови енергийни мощности и без енергиен източник, в който Европейският съюз и България имат сериозна експертиза, няма как да гарантираме енергийна сигурност и ниски цени."

Пенкова подчерта, че в момента в европейските институции текат преговори по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, където за първи път са предвидени средства за нови ядрени проекти:

"До този момент финансирането в посока ядрена енергетика беше гарантирано единствено за извеждане от експлоатация на стари мощности и за подпомагане на отработеното гориво. Сега за първи път има гаранции за европейско финансиране на нови ядрени мощности. Това е безпрецедентна възможност и за България."

Евродепутатът показа карти, които според нея ясно демонстрират причините за високите цени на електроенергията в България и региона:

"Цените на електроенергията в България, Румъния и Гърция са над два пъти по-високи в сравнение с други части на Европа. Основната причина е липсата на достатъчна свързаност. Когато разгледаме картата на електропреносните връзки, виждаме, че Западна и Северна Европа разполагат с големи капацитети и възможности за пренос на електроенергия, докато нашият регион остава изолиран. Това означава, че нямаме реален достъп до общия европейски енергиен пазар."

По думите ѝ, Централна и Източна Европа функционират като своеобразен енергиен остров, което се отразява пряко върху цените за бизнеса и домакинствата:

"Произвеждаме електроенергия, но нямаме възможност да я продаваме на конкурентни цени. Оставаме затворени в един изолиран пазар, в който потребителите и индустрията плащат значително по-високи цени. Основните стеснения в мрежата се намират в района на Австрия и Унгария. Целта на новия регламент е именно да се насочат инвестиции за отпушване на тези тесни места и за изграждане на инфраструктура, която да свърже по-добре нашия регион с останалата част на Европа."

Според Пенкова България има ключова роля в бъдещите европейски енергийни проекти:

"България е стратегически важна. Не случайно именно българин беше определен за основен преговарящ по този регламент от страна на Европейския парламент. Географското ни положение ни поставя на входа на потенциални доставки на електроенергия и енергийни ресурси от държави като Турция и Азербайджан. Това ни дава възможност да бъдем важен фактор в изграждането на бъдещата европейска енергийна инфраструктура."

Тя подчерта и необходимостта от балансиран енергиен микс, в който ядрената енергетика да запази важната си роля:

"За да имаме стабилна електропреносна мрежа, не можем да разчитаме единствено и само на възобновяеми източници на енергия. Необходима е базова мощност, която да гарантира устойчивост и сигурност на системата."

На въпрос дали темата за АЕЦ "Белене" може отново да стане актуална, Пенкова не изключи такава възможност:

"Белене не се случи, но това продължава да бъде стратегическа инфраструктура, която не бих пренебрегнала. Ние сме единствената държава в света, която има частично изградена атомна централа и отказва да я довърши. С разчетите, които в момента се правят, и с необходимостта от базова енергия и инерция в системата, ми се струва, че този разговор може отново да стане актуален в рамките на европейските енергийни политики."

Тя предупреди, че едно от най-големите предизвикателства пред ядрената енергетика в Европа е недостигът на квалифицирани кадри:

"Необходими са изключително много специалисти както за изграждането, така и за експлоатацията на новите мощности. Това са високо квалифицирани кадри, чието обучение отнема години. Ако искаме да гарантираме бъдещето на ядрено-енергийния сектор, България трябва да има последователна политика и действия още сега."

По отношение на цените на горивата Пенкова отбеляза, че към момента държавите членки прилагат различни национални мерки, но липсва единен европейски подход:

"Австрия и Германия намалиха акцизите, Испания и Италия предлагат различни отстъпки. Това са временни кризисни мерки. В дългосрочен план трябва да говорим за диверсификация на доставчиците, за общи покупки и общи доставки. Европа трябва да намали зависимостта си от отделни източници и да използва максимално възможностите за доставки от различни региони."

Според нея, географското положение на България отново поставя страната в центъра на възможните решения:

"Голяма част от потенциалните доставки от трети страни могат да преминават през България. Събитията в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток ще оказват влияние върху пазарите през цялата година. Това е още един сигнал, че Европа трябва да диверсифицира енергийните си доставки и да не разчита само на една държава или един маршрут."

Евродепутатът заяви още, че европейските институции вече са осъзнали необходимостта от по-сериозни инвестиции в инфраструктурата.

Вижте целия разговор във видеото

Гледайте новините и в Метрото Metro
#български евродепутат #енергиен форум #Цветелина Пенкова #енергийна стратегия #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
2
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
3
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
4
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът разказа за първи път за нападението в Румъния докато я храни
5
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Политика

Временната бюджетна комисия гледа на второ четене промените в удължителния закон за бюджета
Временната бюджетна комисия гледа на второ четене промените в удължителния закон за бюджета
"Green transition forum": Шестото издание на форума е посветено на новата програма на Европа "Green transition forum": Шестото издание на форума е посветено на новата програма на Европа
Чете се за: 02:52 мин.
Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС
Чете се за: 00:55 мин.
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред тях и намаляване на партийната субсидия "Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред тях и намаляване на партийната субсидия
Чете се за: 03:50 мин.
Румен Радев поиска от областните управители бърза реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции Румен Радев поиска от областните управители бърза реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции
Чете се за: 02:45 мин.
Председателят на НС представи приоритетите на парламента пред посланици от ЕС Председателят на НС представи приоритетите на парламента пред посланици от ЕС
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за Освобождението
България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за Освобождението
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иван Портних: Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна Иван Портних: Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Опасностите на юнското море: Съветите на спасителите
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Тръмп постигна ново примирие между Израел и шиитската групировка...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Най-малко 9 загинали и десетки ранени след масирана руска атака...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Португалците недоволни, че данъкът върху газираните напитки вече...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ