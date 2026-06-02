Обработката срещу комари в Русенско продължава, по-голяма част от критичните участъци са третирани

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Тази вечер ще има третиране срещу комарите в рамките на град Русе

Близо в месец, след като кметове на населени места по поречето на река Дунав предупредиха за сериозен проблем с комарите това лято, заради спряна обществена поръчка за ларвицидна обработка, голяма част от критичните райони в Русенско вече са третирани.

Обработката на биотопите край реката продължава и тази вечер. Това става възможно, след като по спешност през месец май държавата разпореди 1,3 милиона евро към регионалните здравни инспекции.

Никола Лазаров, зам. - кмет на Община Русе: "Знаете, че както всяка година в община Русе отделя достатъчно средства за наземно третиране срещу комари и магицидно така наречено третиране, но както и ви споменахте, беше забавена прекалено много ларвицидната обработка. Ние предприехме такива действия за биотопите, които са на територията на община Русе, но има много такива, които са по поречието на Дунава, които са държавна собственост, които съответно не можем да третираме."

Ларвицидната обработка се извършва след предварителен оглед на съответните басейни и установяване на плътността на популацията, обясни гл.експерт Юлика Йорданова, дирекция "Медицински дейности към РЗИ-Русе.

гл.експерт Юлика Йорданова, дирекция "Медицински дейности към РЗИ-Русе: "При установяване на средна, висока и много висока плътност, се изосъществява ларвицидна обработка. Използват се моторни пръскачки, чиято струя достига около 16 метра дълбочина и ръчни пръскачки се използват при малки водоеми. Използва се препарат на биологична основа, който не е регистриран като опасен за водни организми за човека, така че гарантираме пълна безопасност за населението и водните организми в басените."

Критичните участъци са водоемите от село Сандърово до община Русе, до хижа Приста. В областта стига и до община Ценово, както и на практика цялото поречие на река Дунав.

Тази вечер ще има третиране и в рамките на град Русе.

Проблем се оказват и кърлежите, като през месец май в една от русенските болници е имало бум на ухапани. Според Никола Лазаров общината взима мерки:

Никола Лазаров, зам. - кмет на Община Русе: "Продължават третиранията, в следващите 10 дни са планирани допълнителни третирания на площите, като през последния месец беше извършено едно такова предварително третиране, не само в града, но и по малките населени места в общината."

