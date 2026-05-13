Колко голям е проблемът с комарите за крайдунавските общини?

Критична остава ситуация по поречието на Дунав с комарите. В Русе първите комари вече се появиха, след като бяха пропуснати всички срокове за ларвицидното им третиране.

Всички, които живеят до реката отдавна са свикнали с дискомфорта, който причиняват комарите през лятото, но този път на риск е изложено здравето на над 800 хиляди българи от крайдунавския регион. 12% от комарите по Дунав са маларийни, а 6% са тигровите комари.

След като стана ясно, че Здравното и Земеделското министерство все още търсят решение за борбата с комарите, от Асоциацията на дунавските общини отново излязоха с позиция, че няма смисъл да се харчат над един милион евро за авиационно пръскане, от което няма да има смисъл, защото е трябвало да се извърши до края на април. Затова настояват държавата да ги подпомогне финансово за поне още две-три наземни пръскания, за да се намали рискът от разпространението на зарази.

