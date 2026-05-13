След акция срещу наркоразпространението задържаха наркотична течност за вейпове

Ще се следи и за нарушения по пътищата и за злоупотреби с търговски марки
Мащабна акция на полицията се провежда в цялата страна. Разследват се широк спектър от престъпления, като акцент е наркоразпространението. Ще се следи и за нарушения по пътищата и за злоупотреби с търговски марки.
Екипите на МВР работят паралелно в различни сектори, като действията ще продължат и през следващите седмици, това обяви министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В хода на акцията вече е задържано голямо количество наркотична течност за вейпове.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин, действията ще продължат. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали."