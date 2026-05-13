След акция срещу наркоразпространението задържаха наркотична течност за вейпове

Мащабна акция на полицията се провежда в цялата страна. Разследват се широк спектър от престъпления, като акцент е наркоразпространението. Ще се следи и за нарушения по пътищата и за злоупотреби с търговски марки.

Екипите на МВР работят паралелно в различни сектори, като действията ще продължат и през следващите седмици, това обяви министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В хода на акцията вече е задържано голямо количество наркотична течност за вейпове.