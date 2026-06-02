Четиримата задържани след операцията край Ямбол остават в ареста

Четиримата задържани вчера, при операцията в бившата складова база край Ямбол, вече са с мярка "задържане под стража". При акцията на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата беше разбита организирана престъпна група за трафик на наркотици и бяха открити над 250 кг. марихуана за близо 2 милиона евро. Открит беше и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога.

Окръжната прокуратура в Бургас определи тази операция като безпрецедентна, тъй като за първи път се сформира екип от общо шестима на брой следователи и трима прокурори. Престъпната група е следена близо два месеца и половина преди да бъдат извършени арестите.

Ангел Георгиев, наблюдаващ прокурор по делото: "По отношение на организацията мога да кажа, че беше изключително тежка, изключително конспиративна, тъй като лицата, които като участници и организатора на организираната престъпна група, бяха изключително конспиративни и след дълга работа, наистина бе сформиран екип от шестима следователи и трима прокурори, аз съм първият прокурор по делото, след образуването му започнахме интензивна работа, като в четвъртък установихме, че лицата възнамеряват да прехвърлят вече открития наркотик от товарен автомобил в лекотоварен автомобил, поради което и в момента на разтоварването и прехвърлянето на наркотичното вещество, колегите от ДАНС и ГДБОП се появиха на място и ги задържаха, именно в момента на претоварването на това огромно количество наркотично вещество, както бяхме споменали вчера, стойността му е над 2 милиона евро."

Едно от най-любопитните неща е наличието на малък хеликоптер, който е открит непосредствено до голямото количество наркотици. Предполага се, че е използван за международен трафик на наркотици:

Ангел Георгиев, наблюдаващ прокурор по делото: "Това предстои да се установи, за какво е бил използван, след като го установихме в един от складовете на този терен, установихме, че също е без номера, без обозначителни знаци, вероятно изтрити, пребоядисан. И хеликоптерът е иззет, оставен на съхранение, извършва се като оглед на веществено доказателство, за да установим евентуално заличените номера и дали е по някакъв начин съпричастен към извършваната от организираната престъпна група дейност."

Четиримата от групата, които са задържани, бургаският футболист Стамен Ангелов, организатор на престъпната група и тримата му помагачи, вече са с мерки "задържане под стража", постановени от Бургаския окръжен съд. Организаторът на престъпната група, футболистът, е успял да избяга по време на арестите, след като е видял на видеокамерите в складовото хале, че се случва някаква акция, тръгнал е в посока София, но е задържан преди да стигне до града чрез специални тактически действия от полицията.

