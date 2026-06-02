БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Четиримата задържани след операцията край Ямбол остават в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази

Организаторът - футболистът Стамен Ангелов, опитал да избяга, но е хванат преди да стигне до София

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Четиримата задържани вчера, при операцията в бившата складова база край Ямбол, вече са с мярка "задържане под стража". При акцията на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата беше разбита организирана престъпна група за трафик на наркотици и бяха открити над 250 кг. марихуана за близо 2 милиона евро. Открит беше и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога.

Окръжната прокуратура в Бургас определи тази операция като безпрецедентна, тъй като за първи път се сформира екип от общо шестима на брой следователи и трима прокурори. Престъпната група е следена близо два месеца и половина преди да бъдат извършени арестите.

Ангел Георгиев, наблюдаващ прокурор по делото: "По отношение на организацията мога да кажа, че беше изключително тежка, изключително конспиративна, тъй като лицата, които като участници и организатора на организираната престъпна група, бяха изключително конспиративни и след дълга работа, наистина бе сформиран екип от шестима следователи и трима прокурори, аз съм първият прокурор по делото, след образуването му започнахме интензивна работа, като в четвъртък установихме, че лицата възнамеряват да прехвърлят вече открития наркотик от товарен автомобил в лекотоварен автомобил, поради което и в момента на разтоварването и прехвърлянето на наркотичното вещество, колегите от ДАНС и ГДБОП се появиха на място и ги задържаха, именно в момента на претоварването на това огромно количество наркотично вещество, както бяхме споменали вчера, стойността му е над 2 милиона евро."

Едно от най-любопитните неща е наличието на малък хеликоптер, който е открит непосредствено до голямото количество наркотици. Предполага се, че е използван за международен трафик на наркотици:

Ангел Георгиев, наблюдаващ прокурор по делото: "Това предстои да се установи, за какво е бил използван, след като го установихме в един от складовете на този терен, установихме, че също е без номера, без обозначителни знаци, вероятно изтрити, пребоядисан. И хеликоптерът е иззет, оставен на съхранение, извършва се като оглед на веществено доказателство, за да установим евентуално заличените номера и дали е по някакъв начин съпричастен към извършваната от организираната престъпна група дейност."

Четиримата от групата, които са задържани, бургаският футболист Стамен Ангелов, организатор на престъпната група и тримата му помагачи, вече са с мерки "задържане под стража", постановени от Бургаския окръжен съд. Организаторът на престъпната група, футболистът, е успял да избяга по време на арестите, след като е видял на видеокамерите в складовото хале, че се случва някаква акция, тръгнал е в посока София, но е задържан преди да стигне до града чрез специални тактически действия от полицията.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#2 млн. евро # трафик на дрога # престъпна група #Бургас #хеликоптер #марихуана

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
2
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
3
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
4
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът разказа за първи път за нападението в Румъния докато я храни
5
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Криминално

Продължава делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души за блудство и насилие
Продължава делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души за блудство и насилие
След жесток побой: 19-годишно момиче е в болница След жесток побой: 19-годишно момиче е в болница
Чете се за: 02:22 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол (СНИМКИ) 250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици 20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици
Чете се за: 01:52 мин.
В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно с дрога, която се е управлявала от затвора В Благоевград беше разбита схема за пласиране и търговия на дребно с дрога, която се е управлявала от затвора
Чете се за: 04:17 мин.
Петима от седемте обвиняеми за разпространение в кв. "Дружба" остават в ареста Петима от седемте обвиняеми за разпространение в кв. "Дружба" остават в ареста
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за Освобождението
България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за Освобождението
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иван Портних: Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна Иван Портних: Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Код жълто за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки Код жълто за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Опасностите на юнското море: Съветите на спасителите
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След договореното примирие: Израел обяви за изстреляни ракети от...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Най-малко 9 загинали и десетки ранени след масирана руска атака...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Португалците недоволни, че данъкът върху газираните напитки вече...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ