Продължава делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души за блудство и насилие

Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици.

В началото на месец май, по време на разпоредителното заседание по делото, съдът пусна на свобода Станимир Хасърджиев срещу 60 хил. евро парична гаранция, а гръцкият модел Анастасиус Михайлидис – срещу 10 хил. евро.

По данни на прокуратурата обвиненията срещу групата включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB - субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления.

Разследването се води и за разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси. Хасърджиев и другите трима подсъдими бяха задържани през декември миналата година, след като 20-годишно момче подаде жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.