Код жълто за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки

Максималните температури ще са от 21° – 22° в Източна България до 27° – 29° на места в югозападните райони.

Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. Най-значителни и интензивни ще са явленията в районите около Централна Стара планина и в Югозападна България, където ще има условия и за градушки.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° – 24°. Температурата на морската вода е 19° – 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините също ще се развива купесто-дъждовна облачност и в Централния Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 12°.

До края на тази седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, и до полунощ, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В четвъртък и петък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, но в събота относително ще се затопли.