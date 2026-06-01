34-тото издание на театралния фестивал „Варненско лято“ започва с „Малката Англия“ (СНИМКИ)

34-тото издание на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ започва днес във Варна. Форумът ще се проведе до 11 юни и традиционно превръща града в най-голямата лятна театрална сцена в България.

Фестивалът се открива тази вечер с най-новия спектакъл на Народния театър „Иван Вазов“ – „Малката Англия“, поставен от режисьора Диана Добрева. Представлението ще се играе на основната сцена на Театрално-музикалния продуцентски център – Варна.

В програмата на Международния театрален фестивал ще бъдат представени селекция от български постановки, световна драматургия и международни продукции.

Организаторите залагат на разнообразна програма от класически текстове, съвременна драматургия и експериментални сценични форми. Предвидени са още срещи с творци и артисти, дискусии и съпътстващи културни събития.

Традиционно Международният театрален фестивал представя най-новите тенденции в българското и европейското сценично изкуство.

