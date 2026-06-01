Навършват се 100 години от рождението на Мерилин Монро

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Навършват се 100 години от рождението на Мерилин Монро. Легендарната актриса, чието рождено име е Норма Джийн Мортенсън, е родена на 1 юни 1926 година в Лос Анжелис.

Тя израства в сиропиталища и приемни семейства преди да стане модел. Променя името си на 20 години, когато подписва първия си филмов договор и се превръща в звезда. Най-запомнящите ѝ роли са във филмите "Джентълмените предпочитат блондинки", "Как да се омъжиш за милионер" и "Някои го предпочитат горещо".

Изпълнението ѝ на песента "Честит рожден ден" за 45-ия рожден ден на американския президент Джон Кенеди се превръща в един от най-култовите моменти в попкултурата на 20-и век. Омъжена е за бейзболната легенда Джо Ди Маджо и драматургът Артър Милър. Умира на 5 август 1962 година само на 36 години.

