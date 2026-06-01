80 години от създаването на УНИЦЕФ

Тази година УНИЦЕФ отбелязва 80 години от своето създаване - осем десетилетия, през които организацията работи за правото на децата на здравни грижи, образование и закрила.
Като част от отбелязването на годишнината, УНИЦЕФ България представя и пътуваща изложба включваща повече от 50 фотографии. Тя разказва историята на организацията и каузите, които защитава от създаването си досега. Изложбата може да бъде разгледана в Националната библиотека в София до 30-ти юни, след което ще бъде представена и в други градове.
Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ България: „Честит първи юни, разбира се. Днес е празник. Днес празнуваме децата. За нас 80 години УНИЦЕФ означава - нека се ангажираме отново да защитаваме правата на вяско дете, да се застъпваме за децата, където и да живеят откъдето и да са - това е ключовото послание на днешното събитие."
Илияна Йотова, президент на Република България: „Днешният празник, уважаеми дами и господа, преди всичко е празник на нашите деца. Във свят труден изпълнен с опасности, с конфликти, УНИЦЕФ е организацията, която връща в нашето ежедневие, в езика ни думи като надежда, като човечност, като справедливост, като молитва за деца.“