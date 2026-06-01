80 години от създаването на УНИЦЕФ

Тази година УНИЦЕФ отбелязва 80 години от своето създаване - осем десетилетия, през които организацията работи за правото на децата на здравни грижи, образование и закрила.

Като част от отбелязването на годишнината, УНИЦЕФ България представя и пътуваща изложба включваща повече от 50 фотографии. Тя разказва историята на организацията и каузите, които защитава от създаването си досега. Изложбата може да бъде разгледана в Националната библиотека в София до 30-ти юни, след което ще бъде представена и в други градове.