Нов ДНК-текст дава шанс на пациенти с рак на гърдата да избегнат химиотерапия

Милиони пациенти с рак на гърдата може безопасно да избегнат химиотерапия с помощта на нов ДНК-тест.

Медицинското откритие изследва активността на 50 отделни гена, които са свързани с риска от рецидив на рак на гърдата.

Британско проучване на 4000 души показа, че на две-трети от участниците може да се спести тежко лечение с химиотерапия, за сметка на хормонална или лъчетерапия.

Прогнозата за оцеляване при тази група без химиотерапия след първоначалното лечение е 93.7%. Включването на химиотерапия повишава успеваемостта на лечението с малко над процент.

Първичното лечение на рака на гърдата най-често е оперативно. Химиотерапията се препоръчва за намаляване на рецидивите. Лечението е тежко и може да доведе до хронична умора, гадене, косопад, отслабен имунитет и репродуктивни проблеми.