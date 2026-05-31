Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал...
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
ЗАПАЗЕНИ

"Всяка крачка има значение" - бягане в подкрепа на болните от множествена склероза

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Бягане, София, множествена склероза
Снимка: БТА
София беше домакин на благотворителното бягане „Всяка крачка има значение“. Събитието се организира от фондация „МС – Мога Сам“ по повод Световния ден за борба с множествената склероза. Все повече млади хора страдат от неврологични заболявания и често диагнозата и лечението идват прекалено късно.

Биляна Савова, основател на "МС-Мога сам": "То е лечимо стига да се хване навреме и да не се губи време."

Множествената склероза е автоимунно заболяване, което протича различно при всеки човек. Във всички случаи обаче опитите за справяне с болестта трябва да са постоянни.

Нина Иванова: "Физическата активност помага много, силата на мисълта, на желанието."

Биляна Савова, основател на "МС-Мога сам": "Много често хората казват - Аз съм добре, сега няма нужда да правя нищо, да променям нищо. Точно когато си добре, а вече са се появили симптомите, е добре наистина да си направиш стратегия и да разбереш какво ти казва тялото и какво е добре да промениш сега. Защото виждала съм го с очите си, минават една, две, три, пет години, понякога повече, нищо не се случва, човекът се живее по същия начин, появяват се някакви малки симптоми, отшумяват, И след това идва един ден, в който тя буквално все едно разбива с ритник, вратата влиза и ти взима неща."

Подкрепата на общността е ключова и днес я имаше. Със събраните средства ще се осигури психологическа помощ и терапия за младежи и техните семейства.

#"Всяка крачка има значение" #множествена склероза #бягане

