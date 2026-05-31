Благотворително бягане - ден за борба с множествена склероза

София е домакин на благотворителното бягане „Всяка крачка има значение“. Събитието се организира от фондация „МС – Мога Сам“, по повод Световния ден за борба с множествената склероза.

Маратонът приключи около 12 часа и всъщност не беше състезание, а символично послание, че всъщност хората с множествена склероза не са сами в своята битка. Затова и няма значение дали участниците бягат, ходят, карат колело или просто присъстват, за да покажат подкрепата си. Все повече млади хора има с това заболяване и този проблем трябва да бъде разпознат от обществото.