БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:32 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благотворително бягане - ден за борба с множествена склероза

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Регионални
Запази

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

София е домакин на благотворителното бягане „Всяка крачка има значение“. Събитието се организира от фондация „МС – Мога Сам“, по повод Световния ден за борба с множествената склероза.

Маратонът приключи около 12 часа и всъщност не беше състезание, а символично послание, че всъщност хората с множествена склероза не са сами в своята битка. Затова и няма значение дали участниците бягат, ходят, карат колело или просто присъстват, за да покажат подкрепата си. Все повече млади хора има с това заболяване и този проблем трябва да бъде разпознат от обществото.

Димитър Стефанов: "Тъй като съм съпричастен с тези хора и бих искал да ги подкрепя, освен финансови и да тичаме вместо тях, тъй като някои от тях са много трудно подвижни и искаме да ги зарадваме да създадем един празник за тях да се почувстват, че и те са част от нашето общество."

Нина Иванова: "Физическата активност помага много силата на мисълта на желанието. Винаги може да победим физическото състояние с упоритост, постоянство и физическа активност."

Вижте повече в прякото включване на Мая Димитрова.

#„МС – Мога Сам“ #"Бягай с множествена склероза" #маратон

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна
1
НА ЖИВО: Финалите на европейското първенство по художествена...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
2
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
3
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
4
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
5
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: У нас

Следобедни валежи и днес, и в близките дни
Следобедни валежи и днес, и в близките дни
Протести срещу насилието над животни в Бургас, искат зоополиция Протести срещу насилието над животни в Бургас, искат зоополиция
Чете се за: 01:42 мин.
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
Владислав Горанов: Преписката с американското финансово министерство не е затворена Владислав Горанов: Преписката с американското финансово министерство не е затворена
Чете се за: 00:57 мин.
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия
Чете се за: 01:32 мин.
Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и загасен Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и загасен
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%, става дума за административна реформа
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при масови арести Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при масови арести
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Пожарът в базата за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Благотворително бягане - ден за борба с множествена склероза
Чете се за: 01:27 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ