Благотворително бягане - ден за борба с множествена склероза

София е домакин на благотворителното бягане „Всяка крачка има значение“. Събитието се организира от фондация „МС – Мога Сам“, по повод Световния ден за борба с множествената склероза.
Маратонът приключи около 12 часа и всъщност не беше състезание, а символично послание, че всъщност хората с множествена склероза не са сами в своята битка. Затова и няма значение дали участниците бягат, ходят, карат колело или просто присъстват, за да покажат подкрепата си. Все повече млади хора има с това заболяване и този проблем трябва да бъде разпознат от обществото.
Димитър Стефанов: "Тъй като съм съпричастен с тези хора и бих искал да ги подкрепя, освен финансови и да тичаме вместо тях, тъй като някои от тях са много трудно подвижни и искаме да ги зарадваме да създадем един празник за тях да се почувстват, че и те са част от нашето общество."
Нина Иванова: "Физическата активност помага много силата на мисълта на желанието. Винаги може да победим физическото състояние с упоритост, постоянство и физическа активност."
